«فيفا» يعلن تفاصيل حفل جوائز «ذا بيست»

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أنه سيقيم حفله السنوي لتقديم جوائز الأفضل كرويا «ذا بيست»، يوم 23 أكتوبر القادم بالعاصمة البريطانية لندن، التي سوف تتضمن جائزة أفضل حارس مرمى للمرة الأولى.

وتشهد النسخة الثانية لجوائز الأفضل تحت مسماها الجديد، تقديم تسع جوائز، بعدما كان يطلق عليها سابقا اسم الكرة الذهبية، قبل فض الشراكة بين مجلة فرانس فوتبول وفيفا.

ويعد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، أبرز المرشحين للاحتفاظ بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الثاني على التوالي، بعدما قاد الفريق الملكي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي والدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2012.

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ومن المقرر أن تصدر قائمة مختصرة مكونة من 23 لاعبا مرشحا لنيل تلك الجائزة، في 17 أغسطس الحالي، قبل أن يتم اختصارها في قائمة نهائية مكونة من ثلاثة لاعبين في سبتمبر المقبل، على أن يتم كشف النقاب عن اللاعب الفائز في حفل لندن.

ويعد الجمهور جزءا من عملية اتخاذ القرار في جوائز أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب ومدربة، وذلك من خلال التصويت على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"فيفا"، وسيتم تقسيم نتائج التصويت بواقع 25% لقادة المنتخبات الوطنية، ونفس النسبة لمدربي المنتخبات الوطنية ووسائل الإعلام (مجموعة مختارة من 200 ممثل لوسائل الإعلام من ست قارات)، بالإضافة إلى الجمهور.

وفيما يتعلق بجائزة أفضل حارس مرمى، فسوف يتم تحديد الفائز بها من قبل خبراء "فيفا"، وحراس المرمى والمهاجمين، كما سيتم خلال الحفل أيضا تقديم جائزتي اللعب النظيف والجمهور، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف، وجائزة التشكيلة المثالية.