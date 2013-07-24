الضَّحك يؤخِّر شيخوخة البشرة

تؤكِّد دراسةٌ أجريت في جامعة جنوب كاليفورنيا، أنَّ الضَّحك يقوِّي المناعة بمقدار 25%، وفي نفس الوقت يُبطئ من ظهور أعراض الشيخوخة على البشرة. لذلك فإنَّ من أهم توصيات الدِّراسة هو محاولة الحصول على قسطٍ كافٍ من الرَّاحة النفسيَّة والبدنيَّة، مع ضرورة إحاطة الفرد بأكبر قدر من الأصدقاء والرفقاء لدوام التمتُّع بحياة مرحة سعيدة شابَّة.