"الإنتاج الحربي": تنفيذ محطات طاقة شمسية ورفع كفاءة الطرق بالدقهلية

كتب - مصطفى المنشاوي:

وقع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، بروتوكول تعاون لتنفيذ عدد من المشروعات لصالح محافظة الدقهلية، بمقر ديوان عام الوزارة.

وقال "العصار" في بيان اليوم الجمعة، إن البروتوكول يهدف إلى تعاون الطرفين في عدة مجالات، حيث ستقوم وزارة الإنتاج الحربي بموجب هذا البروتوكول بتوفير العديد من الإمكانيات والخدمات التي تخدم تنمية وتطوير محافظة الدقهلية مثل: تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بطاقاتها المختلفة، إضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة والتخطيط ورفع كفاءة المباني والطرق والكباري بالمحافظة، وتوريد عدادات الكهرباء الذكية ومسبوقة الدفع والميكانيكية وكذلك عدادات المياه بجميع أقطارها، وتوفير نظم التحكم الإلكتروني في إضاءة أعمدة الشوارع.

وأضاف "العصار" أن الوزارة تحرص على استغلال إمكانياتها التكنولوجية والبشرية من أجل خدمة مشروعات المحافظة وتقديم الاستشارات الهندسية وأعمال تنفيذ المشروعات كاملة، إلى جانب القيام بأعمال الصيانة ورفع الكفاءة للمعدات الثقيلة والمولدات الكهربائية والسيارات بجميع أنواعها، وكذلك تنفيذ البنية الأساسية لشبكة المعلومات وأجهزة الحواسب ومعدات التأمين، إلى جانب تصميم وتنفيذ الحلول المتكاملة لنظم المعلومات وتطوير البرمجيات، وتوريد وتصنيع الأجهزة المنزلية.

وأكد محافظ الدقهلية ثقته بما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات صناعية وإمكانيات ومقومات تكنولوجية وبشرية ومؤسسية تمكنها من تنفيذ المشروعات بالمحافظة بالدقة والسرعة المطلوبة وحرص الوزارة على تسليم المشروعات في المواعيد المحددة مما يحقق خطة محافظة الدقهلية وسياساتها في إدارة المشروعات التي تساعد على التطوير المستمر وخدمة المواطنين.

وطالب "الشعراوي" خلال اللقاء بفتح منفذ بيع لمنتجات الإنتاج الحربي المدنية المختلفة بالمحافظة من أجل خدمة مواطنيها.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على قيام لجنة مشتركة من الوزارة والمحافظة بالاجتماع لتحديد أولويات التعاون التي سيتم البدء بها بين الطرفين.