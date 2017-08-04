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وزير الزراعة: الحكومة حريصة على النهوض بالقطن

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مصراوي Masrawy

وزير الزراعة: حريصة على النهوض بالقطن

11:44 ص الجمعة 04 أغسطس 2017

وزير الزراعة: الحكومة حريصة على النهوض بالقطن

الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة

القاهرة - (أ ش أ):

تلقى الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الاجتماع الرابع للحملة القومية للنهوض بمحصول القطن والذي عقد برئاسة الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية.

وبحسب تقرير الاجتماع، والذي عقد لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال وأنشطة على مستوى محافظات الجمهورية المنزرعة بها المحصول، تم التأكيد على ضبط منظومة تسويق أقطان الإكثار تجنبا لخلط البذور والحفاظ على القطن المصري المعروف بشهرته وسمعته العالمية.

وأوصى الاجتماع بالتركيز على الأقطان المنزرعة في وقت متأخر وتكثيف عمليات الإرشاد والمتابعة لهذه الحقول حتى يضمن المزارع الحصول على إنتاجية عالية تساهم في رفع مستوى معيشته وزيادة دخله.

كما أوصى باستكمال أعمال الحملة في كافة محافظات القطن بالوجهين البحري والقبلي من خلال أيام الحقل والندوات الارشادية، والتواصل المباشر مع المزارعين لتوصيل حزمة التوصيات خاصة في هذا الوقت من عمر النبات.

وأكد وزير الزراعة، حرص الحكومة والقيادة السياسية في على النهوض بالقطن المصري، ليعود إلى سابق عهده وعرشه، .

وقال إن إجمالي المساحة المنزرعة بالمحصول حتى الآن بلغت حوالي 220 ألف فدان، منهم 62 ألف فدان من أقطان الإكثار والتي تكفي لزراعة نصف مليون فدان من القطن العام المقبل.

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