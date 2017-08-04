بالصور-تعرف على تصنيف الملابس في "الوكالة" من الإيطالي إلى الشعبي



كتب - هشام عواض:

يتردد البعض على وكالة البلح لشراء مستلزماته من الملابس بأسعار مناسبة ، إذا كنت من زبائن تلك المنطقة ربما لم تلحظ يوماً حقيقة إختلاف أنواع الملابس وفقاً لمسمياتها التي يتبادلها التجار فحسب،وهو ما يظهر في اختلاف أسعار قطع الملابس عن بعضها البعض على الرغم من أنها كلها تقع تحت تصنيف ""فرز ثاني بجودة أقل"".

وتجد في سوق وكالة البلح مثلًا "بنطلون جينز" بـ150 جنيه وآخر بـ 45 جنيه، فتكون في حيرة من أمرك عن الفرق بينهما، إلا أن الفرق هو أن كلاهما من درجة مختلفة عن بعضها، فحتى "الملابس المستعملة" لها تصنيفات وأنواع ترجع على حسب جودتها والمكان الذي استيرادها منه، وهذا ما أكده لـ"مصراوي" عدد من بائعي محلات في سوق وكالة البلح.

قال وليد المصري، وهو صاحب محل ملابس في السوق، إن الملابس هنا تختلف عن بعضها وكل "بالة" على حسب سعرها. ويرجع الأمر للجودة وللدولة المستوردة منها ف"البالة" الإيطالي أفضل الأنواع، بينما "البالة" الأمريكي على العكس من أسوأ الأنواع وأرخصها سعرًا.

وأضاف "المصري"، يتراوح وزن "البالة" بين 40و60 كيلوجرام، ويتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و200 جنيه، وتصنف البالات إلى 12 صنف بلوزة، جيب، فستان، بدي وأطفالي وغيرهم.

أما سيد مهلهل، صاحب محل ملابس في السوق، قال إن وكالة البلح بها درجات كثيرة من الملابس، أفضلهم هي "الكريمة" وهي الملابس الجديدة سواء كانت بـ"التيكيت" أو لا وهي بواقي المحلات في أوروبا وتكون ماركات عالمية، وتأتي الدرجة الأقل منها الكريمة 1، وهي أيضاً جودتها عالية ولا يوجد بها أي عيب أو خطأ، ثم تأتي الدرجات الأقل وهي نمرة 1 ثم نمرة 2، وهذه الدرجة تعتبر "الشعبي"، وهي أردء وأرخص الأنواع على الإطلاق. وبشكل عام تقريبًا 80% من الملابس في السوق جديدة أو مستعملة استعمال خفيف جدًا.