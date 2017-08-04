إيقاف مخرج بماسبيرو عن العمل 3 أشهر بسبب "فيسبوك" -(مستند)

مصراوي Masrawy

كتب- مصطفى المنشاوي:

قرر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وقف المخرج على أحمد غيث، كبير مخرجين بقطاع التليفزيون، عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر، لنشره "تدوينة" على فيسبوك في نوفمبر 2015، تتضمن التشهير بزملائه ورؤساءه في العمل.

وجاء القرار الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، بناءً حكم المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلستها المنعقدة في 27 مارس الماضي، في الدعوى رقم 497 المقامة من النيابة الإدارية ضد "غيث"، بأنه قام بتدوين ونشر منشور على حسبه الخاص على موقع "فيسبوك"، اتهم فيه زملائه ورؤساءه بالتزوير وإخفاء ملف خدمته.​