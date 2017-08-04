مكافأة لرجال الإنقاذ لجهودهم في حادث عقار المنصورة

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قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، صرف مكافأة لرجال قوات الحماية المدنية لجهودهم طوال 14 ساعة متواصلة لإنقاذ سكان العقار المنهار بشارع بسيم بمدينة المنصورة.

وانتهى رجال الإنقاذ البري في الساعات الأولي من صباح الجمعة من عمليات البحث عن الناجين عقب رفع ركام المنزل.

ولقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرون بينهم 3 من رجال الحماية المدنية؛ إثر انهيار عقار مكون من خمسة طوابق.

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وأعلن محافظ الدقهلية، الانعقاد الدائم للجنة المنشآت الآيلة للسقوط؛ لمراجعة وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة، والاستعانة بأساتذة كلية الهندسة والمختصين؛ لسد العجز بالإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع الإهمال في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، مكلفا رئيس حي غرب المنصورة بسرعة الإجلاء الإجباري للمباني المجاورة للعقار المنهار.