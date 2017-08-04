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البنا: زراعة 220 ألف فدان بمحصول القطن حتى الآن

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البنا: زراعة 220 ألف فدان بمحصول القطن حتى الآن البنا: زراعة 220 ألف فدان بمحصول القطن حتى الآن

التحرير

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تلقى الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، تقريرا حول الاجتماع الرابع للحملة القومية للنهوض بمحصول القطن، الذي عقد برئاسة الدكتور محمود مدني، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وبحسب تقرير الاجتماع، الذي عقد لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال وأنشطة على مستوى محافظات الجمهورية المنزرعة بها المحصول، تم التأكيد على ضبط منظومة تسويق أقطان الإكثار، تجنبا لخلط البذور والحفاظ على القطن المصري المعروف بشهرته وسمعته العالمية.

وأوصى الاجتماع بالتركيز على الأقطان المنزرعة في وقت متأخر، وتكثيف عمليات الإرشاد والمتابعة لهذه الحقول، حتى يضمن المزارع الحصول على إنتاجية عالية تساهم في رفع مستوى معيشته وزيادة دخله.

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كما أوصى باستكمال أعمال الحملة في كافة محافظات القطن بالوجهين البحري والقبلي من خلال أيام الحقل والندوات الإرشادية، والتواصل المباشر مع المزارعين، لتوصيل حزمة التوصيات خاصة في هذا الوقت من عمر النبات.

وأكد وزير الزراعة، حرص والقيادة السياسية في على النهوض بالقطن المصري، ليعود إلى سابق عهده.

وقال أن إجمالي المساحة المنزرعة بالمحصول حتى الآن بلغت حوالي 220 ألف فدان، منهم 62 ألف فدان من أقطان الإكثار، التي تكفي لزراعة نصف مليون فدان من القطن العام المقبل.

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التحرير

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