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زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام

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زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام

التحرير

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محافظة القاهرة فاجئت سكانها صباح اليوم الجمعة برفع تذاكر أتوبيسات النقل العام، أسوة بباقي وسائل النقل التي ارتفعت أسعارها عقب زيادة أسعار الوقود الأسابيع الماضية.

وفي مارس الماضي عقب زيادة تذكرة مترو الأنفاق، أكد رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة اللواء علي رزق، بأنه لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر أتوبيسات الهيئة، أو حتى دراسة لزيادتها فى الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن سعر تذكرة الأتوبيسات الجديدة والزرقاء 2 جنيه، بينما سعر تذكرة الأتوبيس الأحمر جنيه واحد فقط.

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ولكن يبدو أن وعود رئيس الهيئة لم تُدم أكثر من 4 شهور حيث، فتم تحريك أسعار تذاكر الركوب بقيمة 50 قرشًا على جميع خطوطها، ليصبح سعر التذكرة فئة "جنيه" بـ"جنيه ونصف"، والتذكرة فئة جنيهان بـ" جنيهان ونصف".

وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول بهيئة النقل العام، إن الهيئة اتخذت تصديق بالزيادة منذ بداية الشهر الجاري ونفذته اليوم، وذلك نتيجة التحريك المتتالي لأسعار الوقود، لافتا إلى أن عدم رفع قيمة التذكرة منذ زيادة سعر الوقود رفع من خسائر الهيئة، وان زيادة اليوم يأتي لتقليل الخسائر باعتباره آمر ضروري، مؤكداً أنه برغم رفع قيمة التذكرة إلا أنها لاتزال أرخص بكثير بالنسبة للمسافات التى تقطعها الرحلة.

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التحرير

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