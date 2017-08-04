الصحة: مصر عالجت مليون مريض بفيروس سي بتكلفة 1500 جنيه (فيديو)

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قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن الوزارة عالجت مليون مواطن مريض بفيروس "سي" حتى الآن، سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، موضحا أن تكلفة علاج فيروس سي 1500 جنيها شاملة التحاليل والفحوصات.

وأضاف عماد، خلال لقائه بقناة "أون لايف"، اليوم الجمعة: "تكلفة علاج فيروس سي كان بيتعدى 12 ألف جنيه للمواطن ووصلناه في مصر لـ1500 جنيها شاملة التحاليل والفحوصات، بينما العلاج بالخارج تكلفته تصل لـ45 ألف دولار".

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وأكد أن الأرقام والإحصائيات التي كانت تُعلن عنها المنظمات العالمية حول نسبة الإصابة بفيروس "سي" في مصر كانت غير حقيقية، موضحا أن هناك خطة منهجية لإجراء المسح الشامل للمواطنين والمترددين على المستشفيات.