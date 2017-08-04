الملا: زيادة إنتاج «العامة للبترول» إلى 57 ألف برميل زيت خام يوميا

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تلقى طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، تقريرا من مصطفى طاهر، رئيس الشركة العامة للبترول، حول جهود الشركة لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ خطط وزارة البترول، للإسراع بتنمية الاكتشافات البترولية الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج، لزيادة معدلات احتياطي وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي.

وأوضح التقرير أن الشركة استطاعت زيادة معدلات إنتاجها من الزيت الخام ليصل إلى 57 ألف برميل زيت مكافئ يوميا لأول مرة منذ إنشائها، نتيجة الكشف الجديد "NES -5 & NES-7"، إذ بلغ إنتاج البئرين 3000 برميل زيت يوميا و1.5 مليون قدم مكعب غاز، ليضيفا حوالي 9 ملايين برميل زيت وحوالي 20 مليار قدم مكعب غاز للاحتياطي القابل للاسترجاع.

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وأضاف أن الشركة بدأت في تنفيذ برنامج استكشافي وتنموي طموح، لرفع معدلات إنتاجها لتتخطى 60 ألف برميل زيت يوميا مع نهاية العام الجاري، بعد الانتهاء من أعمال تركيب منصتي"NAO - HH"، مع التزامها بتطبيق كافة المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والمحافظة على البيئة.