4 حكام مرشحين لإدارة لقاء الزمالك والمصري في الكأس

التحرير

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كشف مصدر داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن وجود 4 حكام مرشحين لإدارة لقاء الزمالك والمصري البورسعيدي بالدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

قال المصدر لـ«التحرير»، إن لجنة الحكام تفاضل بين الرباعي: محمد الحنفي، ومحمود عاشور، ومحمد فاروق، وسمير محمود عثمان.

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يذكر أن نادي الزمالك بقيادة مدربه العام طارق يحيى يلتقي أمام نظيره المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني حسام حسن، على استاد برج العرب 8 أغسطس، فيما سيواجه النادي الأهلي بقيادة مدربه حسام البدري، نظيره سموحة يوم 9 من نفس الشهر.