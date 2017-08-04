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بالصور- تعرفي على موضة "الحجاب الجينز"

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مصراوي Masrawy

بالصور- تعرفي على موضة "الحجاب الجينز"

11:45 ص الجمعة 04 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

للرجل..

الألبوم التالى

للرجل.. "التيشرت المخطط" هو عنوانك لهذا الصيف

كتب- مصراوي

هل فكرتي يوماً في ارتداء القماش "الجينز" على رأسك؟، قرار مثل ذلك خاصة مع فصل الصيف سوف يكون صعباً، ولكن ماذا لو أصبح موضة 2017 للمحجبات، هل سيتغير قرارك؟

أطلقت إحدى الشركات الامريكية الشهيرة في صناعة الملابس، مجموعة جديدة من أزيائها، وتضمنت المجموعة حجاب من الجينز. وفقا لموقع "سبوتنك"

الشركة التي طرحت الحجاب المصنوع من الجينز، ضمن مجموعتها الخريفية ، لم تنتظر هذا الإقبال الكبير على المنتج الجديد.

الحجاب الذي تم طرحه في الأسواق و بسعر 20$، تم شرائه من جميع المتاجر بسرعة كبيرة، مما أدى لنفاذ المنتج من الأسواق خلال أسبوع.

يذكر بأن الفتاة الصومالية حليمة عدن، هي من قامت بالحملة الإعلامية للحجاب، حيث شاركت في مسابقة ملكة جمال ولاية مينيسوتا في العام الماضي.

وقامت حليمة بالصعود على المسرح بالحجاب وليس بلباس البحر.

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مصراوي Masrawy

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