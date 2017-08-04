مقتل شخصين في انفجار عند مقر هيئة تحرير الشام قرب حلب السورية

بيروت- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض بمقتل شخصين، اليوم، الجمعة، إثر انفجار عند مقر لجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في الريف الغربي لحلب.

وأضاف المرصد السوري، ومقره لندن، أن سيارة مفخخة انفجرت قرب مقر هيئة تحرير الشام في ريف المهندسين.

وذكر المرصد السوري أن التقارير الأولية أشارت إلى مقتل فردين بهيئة تحرير الشام وإصابة آخرين.

وأكدت وحدة إعلامية تابعة للجماعة وقوع الانفجار، وقالت إن عددا من أفرادها سقطوا بين قتيل وجريح.

يشار إلى أن هيئة تحرير الشام، هو ائتلاف تقوده جبهة فتح الشام وهي جماعة تابعة لتنظيم القاعدة كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة.

وتسيطر الجبهة على 70% من محافظة إدلب في شمال غربي سورية إلى جانب بعض المناطق في ريف حلب الغربي.

وخاضت هيئة تحرير الشام الشهر الماضي معارك دامية في إدلب وقرب معبر حدودي بين سورية وتركيا مع جماعة أحرار الشام المنافسة.