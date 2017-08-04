ضبط 3 أطنان خل فاسد في الوراق.. ومفتش الصحة: يُسبب فشل كلوي

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الجمعة، مصنعا غير مرخص لإنتاج الخل بمنطقة الوراق.

وكشفت تحريات العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، أن صاحب المصنع يقوم بتجميع كميات كبيرة من الخل المخصص للأغراض الصناعية، وإعادة تعبئته في زجاجات، وطرحه للبيع على أنه خل صالح للاستهلاك.

وبالعرض على اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمر بتوجيه مأمورية لمداهمة المصنع، وأمكن ضبط المدير المسؤول، ونحو 3 أطنان خل غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وكشف تقرير مفتش الصحة، عدم صالحية الخل للاستخدام المنزلي في الطهي، علاوة على أنه يتسبب في الإصابة بأمراض الفشل الكلوي.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.