أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: من نسى التسمية على ذبح الأضحية فهي "حلال" - لعلهم يفقهون -
تعرّف على حكم الانتفاع أو بيع جلود الأضحية - لعلهم يفقهون -
السلطات الألمانية تكتشف 30 لاجئا إفريقيًا تسللوا في قطار بضائع -
انعقاد الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة -
حكم ذبح الأضحية ليلا: مكروة ومحرم ويجوز - لعلهم يفقهون -
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 3 أطنان خل فاسد في الوراق.. ومفتش الصحة: يُسبب فشل كلوي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 3 أطنان خل فاسد في الوراق.. ومفتش الصحة: يُسبب فشل كلوي

11:29 ص الجمعة 04 أغسطس 2017

  • عرض 5 صورة

    66defbd5c7.jpg

  • عرض 5 صورة

    ff282bb04b.jpg

  • عرض 5 صورة

    994b6f8c2e.jpg

  • عرض 5 صورة

    265d3c793b.jpg

  • عرض 5 صورة

    5bf3c7edbc.jpg

إعادة الألبوم

مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات المرورية بموقف عبد المنعم رياض (صور)

الألبوم التالى

مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات المرورية بموقف عبد المنعم رياض (صور)

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث بالجيزة، اليوم الجمعة، مصنعا غير مرخص لإنتاج الخل بمنطقة الوراق.

وكشفت تحريات العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، أن صاحب المصنع يقوم بتجميع كميات كبيرة من الخل المخصص للأغراض الصناعية، وإعادة تعبئته في زجاجات، وطرحه للبيع على أنه خل صالح للاستهلاك.

وبالعرض على اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمر بتوجيه مأمورية لمداهمة المصنع، وأمكن ضبط المدير المسؤول، ونحو 3 أطنان خل غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وكشف تقرير مفتش الصحة، عدم صالحية الخل للاستخدام المنزلي في الطهي، علاوة على أنه يتسبب في الإصابة بأمراض الفشل الكلوي.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إخلاء سبيل طبيبة ومدير مستشفى و3 ممرضات في واقعة وفاة الراقصة غزل

    أخبار

  • مصرع طفل صدمه قطار في البدرشين

    أخبار

  • ليست المرة الأولى.. مصدر يكشف مفاجأة بواقعة ضبط رئيس مكتب تموين بالجيزة

    أخبار

  • ننشر أسماء المحكوم عليهم بالحبس في "أحداث طلعت حرب"

    أخبار

إعلان

79c1f517a3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

التموين عن حذف من يتعدى راتبه الـ 1500 جنيه: شائعات لترويع المواطنين

التموين عن حذف من يتعدى راتبه الـ 1500 جنيه: شائعات لترويع المواطنين