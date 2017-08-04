مصراوي Masrawy

التموين توضح سبب تأخر طرح السلع الجديدة بالمنافذ 11:27 ص الجمعة 04 أغسطس 2017

وزارة التموين

كتبت - عايدة رضوان:أرجع ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، تأخر طرح السلع الجديدة على البطاقات التموينية والتي تأتي ضمن قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بهدف تنويع سلة السلع؛ نظرًا لتأخر إصدار القرار حتى الأول من أغسطس الجاري بالتزامن مع أول أيام صرف الحصص التموينية.وأضاف رمضان، في تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة، أن دورة صرف المقررات تحتاج إلى مدة زمنية، نظرًا لأن وزارة التموين تعمل على توفير السلع، ومن ثم تطرحها تباعًا بالمنافذ، استعدادًا لصرفها للمواطنين ضمن مقررات شهر أغسطس الجاري.وقررت وزارة التموين إضافة سلع: اللبن المعبأ والمجفف وزيت الذرة والحلوى الطحينية وعسل النحل والعسل الأسود والخضروات المجمدة ومجموعة من الجبن والمسلى والزبدة والشاي، ضمن المقررات التموينية بدايةً من شهر أغسطس الجاري.وأوضح ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، أنه تم تسجيل السلع الجديدة التي قرر وزير التموين، طرحها ضمن الحصة التموينية بدايةً من الشهر الجاري على ماكينات الصرف، ولكنها لم تطرح بعد بالمنافذ، لافتًا إلى أنها طرحت بشكلٍ جزئي في عددٍ من المنافذ ببعض المحافظات، فيما أكد انتظام عمليات الصرف لسلعتي الزيت والسكر.وأوضحت وزارة التموين، أن زيادة عدد السلع الغذائية المسموح بصرفها على البطاقات التموينية يساهم في تنويع سلة السلع ورفع القيمة الغذائية لما تحصل عليه الأسرة المصرية من خلال الدعم السلعي بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادته من 21 إلى 50 جنيه للفرد.وذكر بيان للتموين، أن قرار زيادة السلع جاء بناءً على استطلاع أجرته وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الشعبة العامة للبقالة وشعب المحافظات التابعة لاتحاد الغرف التجارية حول رغبات المواطنين المقيدين على البطاقات التموينية في السلع الغذائية التي يرغبون في إضافتها.

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