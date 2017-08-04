الأرصاد: طقس السبت "حار".. والعظمى بالقاهرة 36

كتبت - مادي غيث:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلا.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الجمعة، أن الرؤية في الشبورة المائية ستقل صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضحت الهيئة أنها معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 - 36

الإسكندرية 23 31

مطروح 22 31

بورسعيد 26 32

دمياط 26 32

بلطيم 25 31

الإسماعيلية 23 37

السويس 24 37

العريش 21 33

نخل 18 37

طابا 24 37

الطور 27 36

مرسى علم 29 38

الغردقة 30 40

شرم الشيخ 29 40

رفح 22 32

كاترين 18 34

سيوة 25 37

المنيا 24 38

الفيوم 25 38

رأس سدر 25 39

أبوسمبل 27 43

وسط الدلتا 25 35

أسيوط 24 38

سوهاج 27 39

الأقصر 27 41

أسوان 29 42

شلاتين 28 42

حلايب 30 38

الوادى الجديد 25 40

قنا 27 40

نويبع 28 38

السلوم 21 32