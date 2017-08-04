سانتوس يطلب نصيبه في صفقة نيمار

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قال نادي سانتوس البرازيلي، الذي بدأ فيه نيمار مسيرته الاحترافية، إنه يأمل في الحصول على شريحة من الصفقة القياسية، لانتقال النجم البرازيلي، من برشلونة الإسباني، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضح نادي سانتوس لصحيفة «فوليا دي ساو باولو»، أنه يأمل في الحصول على نسبة 4% من قيمة صفقة انتقال نيمار صاحب الـ25 عامًا، البالغة 222 مليون يورو ما يعادل 263 مليون دولار، وذلك نظير تدريب اللاعب منذ أن كان عمره 12 عامًا، وحتى وصوله إلى 21 عاما.

وقال كريستيانو كاوس، محامي النادي البرازيلي، في تصريحاته للصحيفة: "سانتوس لديه بالطبع نصيب في اللاعب، وقد اعترفت محكمة التحكيم الرياضي الدولية، بذلك في حالات أخرى مماثلة".

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كان نادي أوساسونا الإسباني، الذي شهد بداية المسيرة الاحترافية للإسباني خافي مارتينيز، قد رفع دعوى قضائية، وحصل بالفعل على 800 ألف يورو، بعد أن انتقل اللاعب من أتلتيك بيلباو، إلى بايرن ميونخ الألماني، في صفقة قيمتها 40 مليون يورو.

وذكر نادي سانتوس، أنه نظرا لأن الصفقة حسمت بالفعل أمس الخميس، بدفع قيمة الشرط الجزائي بعقد نيمار مع برشلونة، فمن المفترض أن يتدخل الاتحاد الدولي (فيفا) لتوضيح الأمور.

كان نادي سانتوس، الذي يقع مقره بالقرب من ساو باولو، قد استفاد بالفعل بشكل كبير من صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة، في عام 2013، التي تردد أن قيمتها بلغت 88,2 مليون يورو.