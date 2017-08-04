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دليلك لقرعة الدور التمهيدي الأخير لدوري أبطال أوروبا

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دليلك لقرعة الدور التمهيدي الأخير لدوري أبطال أوروبا دليلك لقرعة الدور التمهيدي الأخير لدوري أبطال أوروبا

التحرير

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تقام اليوم قرعة الدور التمهيدي الأخير لدوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية، وذلك لتحديد الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات لأعرق المسابقات الأوروبية.

وتقسم الفرق المشاركة في ذلك الدور إلى قسمين القسم الأول يسمى بقسم الأبطال والقسم الآخر يسمى بقسم الدوري، ويوجد 10 فرق في قسم الأبطال مقسمين إلى قسم مصنف وآخر غير مصنف.

ويوجد في قسم الفرق المصنفة كل من أولمبياكوس اليوناني وسيلتك الإسكتلندي وكوبنهاجن الدنماركي وأبويل القبرصي وماريبو السلوفيني، وستواجه الفرق الخمسة السابق ذكرها أيا من الفرق الموجودة في قسم الفرق غير المصنفة، التي تضم قراباج الأذربيجاني وأستانا الكازاخستاني ورجيكا الكرواتي وهابويل بير شيفع الإٍسرائيلي وسلافيا براج التشكيكي.

وعلى الجانب الآخر قسمت فرق قسم الدوري إلى قسم مصنف وآخر غير مصنف، حيث يضم القسم المصنف كلا من إشبيلية الإسباني ونابولي الإيطالي وليفربول الإنجليزي وسيسكا موسكو الروسي وسبورتينج لشبونة البرتغالي.

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ويوجد في قسم الفرق غير المصنفة كل من ستيوا بوخارست الروماني ويانج بويز السويسري ونيس الفرنسي وهوفنهايم الألماني وإسطنبول باشاكشهر التركي.

وستقام مباريات الذهاب في الدوري التمهيدي الأخير لدوري أبطال أوروبا يومي 15 و16 من الشهر الجاري، على أن تقام لقاءات الإياب يومي 22 و23 من نفس الشهر أيضًا.

وسيتأهل من تلك المرحلة 10 فرق، ستنضم بدورها إلى 22 ناديا حجزت أماكنها بشكل مباشر في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث ستقام قرعة تلك المرحلة يوم الخميس 24 أغسطس في الإمارة الفرنسية موناكو.

وبدورها ستتوجه الفرق العشر الخاسرة في تلك المرحلة للمشاركة مباشرة في دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي، التي ستجرى قرعتها يوم الجمعة 25 أغسطس.

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