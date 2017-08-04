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بوتين لايستبعد الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2018

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مصراوي Masrawy

بوتين لايستبعد الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2018

11:03 ص الجمعة 04 أغسطس 2017

بوتين لايستبعد الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2018

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو- (د ب ا):

لم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2018.

وخلال اجتماع عقده أثناء جولة للاطلاع على سير إخماد الحرائق في غابات جمهورية بورياتيا ومقاطعة إركوتسكايا شرق البلاد، استمع الرئيس بوتين عبر الفيديو للمشرفين على إخماد الحريق، ووقف على ما أنجزوه لمواجهة هذا الخطر الطبيعي،حسبما ذكرت اليوم الجمعة قناة"روسيا اليوم".

ولدى حوار أحد المسؤولين في مكان إخماد الحريق، تدخل أحد سكان القرى المجاورة وطلب مخاطبة بوتين، وسؤاله عمّا إذا كان سيترشح لولاية رئاسية إضافية في انتخابات 2018، وقال: "يا سيادة الرئيس، نريد باسمنا جميعا أن تلبي طلبنا وتترشح من جديد لولاية رئاسية تالية".

فأجاب بوتين: "سوف أفكر في هذا الأمر، وشكرا لكم عموما".

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لسيرجي إيفانوف رئيس إدارة شؤون الكرملين، أن صرح بأن لدى الرئيس بوتين جميع الحقوق الدستورية التي تتيح له الترشح لولاية جديدة.

وأضاف إيفانوف: لقد كشف الرئيس بوتين مؤخرا عن أن حياته قد تغيرت بشكل جذري بعد ترؤسه البلاد وحمل مسؤولياتها، وأنه لم يعد قادرا على العيش كإنسان عادي بلا همّ ومسؤوليات. إلا أن ذلك من جهة أخرى، سوف يتيح له بذل أكبر إسهام، وتسخير كل ما في وسعه من جهود خدمة لبلاده وشعبه.

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