قوات الأمن الافغانية تستعيد السيطرة على مدينة من قبضة طالبان

كابول- (د ب أ):

ذكر مسؤولون صباح اليوم، الجمعة، أن قوات الامن الافغانية استعادت السيطرة على مدينة بإقليم باكتيا جنوب شرق أفغانستان من قبضة طالبان.

وكانت مدينة جاني خيل قد سقطت في أيدي مسلحي طالبان في 25 يوليو الماضي.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم باكتيا، عبد الله حسرات لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) "بعد سبعة أيام من القتال العنيف، تمكنت قوات الامن الافغانية من السيطرة على جاني خيل صباح اليوم الجمعة".

وأضاف حسرات أن القتال كان بدعم من غارات جوية أمريكية.

وتابع أن قوات الامن الافغانية قتلت 152 متشددا وأصابت 123 آخرين.

كما قتل تسعة من أفراد قوات الامن الافغانية وأصيب 15 آخرون.

ولم يتسن التحقق من الارقام من مصدر مستقل.

ومن المعروف أن جميع أطراف الصراع يعدلون الارقام، لصالحهم.

وأكد مير خان بهرامزوي، أحد أعضاء المجلس الاقليمي، استعادة السيطرة على مدينة جاني خيل، وقال "لقد تلقينا تقارير بشأن إصابة 15 مدنيا وتشريد حوالي 250 أسرة".

وفي الاسابيع الاخيرة، زادت طالبان من كثافة هجماتها على البلدات والمدن في مختلف أنحاء البلاد.

وتعرضت مدن لهجمات في إقليمي قندوز وباجلان في شمال أفغانستان، وباداخشان في شمال شرق البلاد وجور في الوسط وهلمند وقندهار في الجنوب وباكتيا في الجنوب الشرقي.