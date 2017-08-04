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ألمانيا تعيد عائلات مهاجرة إلى إيطاليا

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مصراوي Masrawy

ألمانيا تعيد عائلات مهاجرة إلى إيطاليا

10:34 ص الجمعة 04 أغسطس 2017

ألمانيا تعيد عائلات مهاجرة إلى إيطاليا

المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا

برلين - (د ب أ):

بدأ المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا في إعادة الأسر المهاجرة إلى إيطاليا منذ مطلع يونيو الماضي.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن هذه العائلات دخلت إلى الاتحاد الأوروبي لأول مرة عبر إيطاليا.

وبرر المكتب هذا الإجراء في مذكرة داخلية له، حصلت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة على نسخة منها، بأن قدرة إيطاليا على استقبال عائلات مهاجرة مع أطفال قصر "ارتفعت بصورة ملحوظة".

وكانت ألمانيا أوقفت عمليا إعادة المهاجرين إلى إيطاليا منذ نهاية عام 2014، رغم قوانين الاتحاد الأوروبي التي تتيح لها هذه الإمكانية. وبررت ألمانيا هذا الوقف بوجود قصور في نظام اللجوء الإيطالي.

وبحسب اتفاقية دبلن، فإن الدولة المختصة باستقبال اللاجئين وإجراءات لجوئهم في الاتحاد الأوروبي هي الدولة الأولى المستقبلة لهم داخل الاتحاد.

وعن تغير السياسة التي كانت تتبعها ألمانيا خلال الفترة الماضية، ذكر المكتب في المذكرة أن إيطاليا قدمت الضمانات اللازمة لاستقبال وإيواء الأسر اللاجئة، كما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رأت أن تعهدات إيطاليا كافية.

وأشار المكتب إلى أن دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي تعيد أيضا أسر لاجئة إلى إيطاليا بموجب اتفاقية دبلن.

وتستثني ألمانيا من تطبيق هذه الإجراءات حتى الآن الأسر التي لديها أطفال رضع أو صغار في السن.

ورغم ذلك، وجهت خبيرة الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" الألماني، أولا يلبكه، انتقادات لهذه الإجراءات، وقالت: "الأسر العائلة لأطفال مهددة في نظام اللجوء الإيطالي بظروف استقبال مهينة للإنسانية ومخاطر على مصلحة الأطفال".

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