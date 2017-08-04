مقتل جندي من الناتو وثلاثة مدنيين أفغان في هجوم لحركة طالبان في كابول

كابول- (د ب أ):

صرح مسئولون اليوم الجمعة أن جنديا من حلف شمال الأطلسي - ناتو - وثلاثة مدنيين قتلوا في ساعة متأخرة أمس الخميس في ثاني هجوم انتحاري يستهدف قافلة للتحالف العسكري في أفغانستان خلال يومين.

وأكدت مهمة "الدعم الحاسم" التي يقوم بها حلف الناتو في أفغانستان بالفعل وفاة جنديا في الهجوم الذي وقع بالعاصمة كابول، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن جنسية الضحية.

وأكد بشير مجاهد المتحدث باسم إقليم كابول صباح اليوم الجمعة أن ثلاثة مدنيين لقوا حتفهم وأصيب اربعة آخرون خلال الهجوم.

وقال الناتو في بيان إن أربعة جنود آخرين ومترجم أصيبوا أيضا، مضيفا أن الخمسة في حالة مستقرة ويتلقون العلاج بالقرب من قاعدة بجرام، وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان.

وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد مسئولية الحركة عن الهجوم في تغريدة على موقع تويتر، وقال إن ثمانية من أفراد القوات الأجنبية قتلوا أو أصيبوا في الهجوم.

وكان هجوم انتحاري قد استهدف قافلة لحلف الناتو يوم الأربعاء الماضي في إقليم قندهار بجنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وإصابة أربعة آخرين.