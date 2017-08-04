إزالة 494 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقنا في يوليو الماضي

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن المحافظة بالتعاون مع مديرية أمن قنا نجحت في إزالة 494 حالة تعد على الأراضي الزراعية ببعض قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المجالس المحلية خلال شهر يوليو الماضي.

وأشار الهجان إلى أن الحملات شملت إزالة 181 حالة تعد في مركز أبوتشت، و144 حالة تعد بنجع حمادي بالإضافة إلى 49 حالة تعد بدشنا و56 حالة تعد بمدينة قنا، بينما بلغت حالات التعدي بنقادة 30 حالة، و34 حالة تعد بمركز قفط، حيث تم الاستعانة بالمعدات اللازمة من الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة لإزالة كافة أشكال التعدي.

وأشاد محافظ قنا بالدور الأمني لرجال الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات وأعطى تعليمات مشددة لرؤساء المدن والقرى بالإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة بالمحافظة