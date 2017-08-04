أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: من نسى التسمية على ذبح الأضحية فهي "حلال" - لعلهم يفقهون -
تعرّف على حكم الانتفاع أو بيع جلود الأضحية - لعلهم يفقهون -
السلطات الألمانية تكتشف 30 لاجئا إفريقيًا تسللوا في قطار بضائع -
انعقاد الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة -
حكم ذبح الأضحية ليلا: مكروة ومحرم ويجوز - لعلهم يفقهون -
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إزالة 494 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقنا في يوليو الماضي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إزالة 494 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقنا في يوليو الماضي

10:44 ص الجمعة 04 أغسطس 2017

إزالة 494 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقنا في يوليو الماضي

اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن المحافظة بالتعاون مع مديرية أمن قنا نجحت في إزالة 494 حالة تعد على الأراضي الزراعية ببعض قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المجالس المحلية خلال شهر يوليو الماضي.

وأشار الهجان إلى أن الحملات شملت إزالة 181 حالة تعد في مركز أبوتشت، و144 حالة تعد بنجع حمادي بالإضافة إلى 49 حالة تعد بدشنا و56 حالة تعد بمدينة قنا، بينما بلغت حالات التعدي بنقادة 30 حالة، و34 حالة تعد بمركز قفط، حيث تم الاستعانة بالمعدات اللازمة من الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة لإزالة كافة أشكال التعدي.

وأشاد محافظ قنا بالدور الأمني لرجال الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات وأعطى تعليمات مشددة لرؤساء المدن والقرى بالإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة بالمحافظة

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تطبيق الزراعات التعاقدية مع الفلاحين لزيادة إنتاج محصول الذرة الشامية

    أخبار

  • حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن في سوهاج

    أخبار

  • الانتهاء من مشروعات مياه شرب وصرف صحي في قنا (صور)

    أخبار

  • ارتفاع أعداد المستفيدين من "تكافل وكرامة" إلى 130 ألف مواطن بقنا

    أخبار

إعلان

0017605ecc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السلطات الألمانية تكتشف 30 لاجئا إفريقيًا تسللوا في قطار بضائع

السلطات الألمانية تكتشف 30 لاجئا إفريقيًا تسللوا في قطار بضائع

انعقاد الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة

انعقاد الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة