بالصور.. جامعة المنيا: تشكيل فريق لإجراء مسح أثري لمنطقة تونة الجبل

المنيا - ريمون الراوي:

شكّل مركز البحوث والدراسات الأثرية بجامعة المنيا، فريق بعثة أثرية من أساتذة جامعة المنيا، أُسند إليهم استكمال أعمال المسح الأثري بمنطقة تونة الجبل الأثرية، بالإضافة إلى أعمال الترميم.

جاء ذلك في اجتماع مركز البحوث والدراسات الأثرية برئاسة الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد فاروق الجهمي عميد كلية الآداب، والدكتور حسن سند عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور الطيب عباس وكيل كلية السياحة والفنادق، والدكتور جمال صفوت سيد مدير المركز.

وقال الدكتور جمال الدين على أبو المجد، إن اللجنة تبدأ مهامها في أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى تشكيل مجلس إدارة مجلة البحوث الأثرية، والتى تستهدف نشر البحوث المتخصصة فى مجال الآثار، والبحوث والدراسات الأثرية، والفنون، والإرشاد، والسياحة، موضحًا أن مجلة البحوث الأثرية ستكون ضمن محور النشر الإلكتروني بالمكتبة الرقمية بمشروع المجلس الأعلى للجامعات.

يشار إلى أن مركز البحوث والدراسات الأثرية لجامعة المنيا يحتوي على ورش للحرف ومتحف أثري، يضم قطع مستنسخة من المتحف المصري والمتاحف العالمية، بجانب إستراحة تونة الجبل التابعة للجامعة وتطويرها لأداء خدمات للطلاب والباحثين فى مجال الآثار والحفائر.