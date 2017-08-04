أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: من نسى التسمية على ذبح الأضحية فهي "حلال" - لعلهم يفقهون -
تعرّف على حكم الانتفاع أو بيع جلود الأضحية - لعلهم يفقهون -
السلطات الألمانية تكتشف 30 لاجئا إفريقيًا تسللوا في قطار بضائع -
انعقاد الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة -
حكم ذبح الأضحية ليلا: مكروة ومحرم ويجوز - لعلهم يفقهون -
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. جامعة المنيا: تشكيل فريق لإجراء مسح أثري لمنطقة تونة الجبل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. جامعة المنيا: تشكيل فريق لإجراء مسح أثري لمنطقة تونة الجبل

10:31 ص الجمعة 04 أغسطس 2017

  • عرض 4 صورة

    4655dcec0b.jpg

  • عرض 4 صورة

    e0fe352733.jpg

  • عرض 4 صورة

    ca3b881af5.jpg

  • عرض 4 صورة

    a745226c55.jpg

إعادة الألبوم

محافظ الدقهلية يقرر صرف مكافأة مالية لرجال الحماية المدنية

الألبوم التالى

محافظ الدقهلية يقرر صرف مكافأة مالية لرجال الحماية المدنية

المنيا - ريمون الراوي:

شكّل مركز البحوث والدراسات الأثرية بجامعة المنيا، فريق بعثة أثرية من أساتذة جامعة المنيا، أُسند إليهم استكمال أعمال المسح الأثري بمنطقة تونة الجبل الأثرية، بالإضافة إلى أعمال الترميم.

جاء ذلك في اجتماع مركز البحوث والدراسات الأثرية برئاسة الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد فاروق الجهمي عميد كلية الآداب، والدكتور حسن سند عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور الطيب عباس وكيل كلية السياحة والفنادق، والدكتور جمال صفوت سيد مدير المركز.

وقال الدكتور جمال الدين على أبو المجد، إن اللجنة تبدأ مهامها في أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى تشكيل مجلس إدارة مجلة البحوث الأثرية، والتى تستهدف نشر البحوث المتخصصة فى مجال الآثار، والبحوث والدراسات الأثرية، والفنون، والإرشاد، والسياحة، موضحًا أن مجلة البحوث الأثرية ستكون ضمن محور النشر الإلكتروني بالمكتبة الرقمية بمشروع المجلس الأعلى للجامعات.

يشار إلى أن مركز البحوث والدراسات الأثرية لجامعة المنيا يحتوي على ورش للحرف ومتحف أثري، يضم قطع مستنسخة من المتحف المصري والمتاحف العالمية، بجانب إستراحة تونة الجبل التابعة للجامعة وتطويرها لأداء خدمات للطلاب والباحثين فى مجال الآثار والحفائر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • خبراء من "اليونسكو" يزورون آثار "تونة الجبل" في المنيا

    أخبار

  • بالصور.. حملة تفتيشية على محارق مستشفيات المنيا

    أخبار

  • المنيا تستعد لافتتاح "الاستقبال والطوارئ" بالمستشفى الجامعي (صور)

    أخبار

  • مصرع رضيع غرقًا في ترعة أمام منزله بالمنيا

    أخبار

إعلان

1e0696c6a1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السلطات الألمانية تكتشف 30 لاجئا إفريقيًا تسللوا في قطار بضائع

السلطات الألمانية تكتشف 30 لاجئا إفريقيًا تسللوا في قطار بضائع

انعقاد الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة

انعقاد الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة