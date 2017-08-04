878 مليون جنيه خسائر البورصة في أسبوع وتباين بأداء مؤشراتها

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري بخسائر طفيفة بلغت 878 مليون جنيه ليبلغ الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 705.711 مليار جنيه مقابل 583.712 مليار جنيه خلال الاسبوع السابق له بانخفاض بلغت نسبته 1.0 %.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة، |تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 44.1% ليبلغ مستوى 13413 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو49.1% ليبلغ مستوى711 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا والذي أضاف نحو 7.0% إلى قيمته ليبلغ مستوى1607 نقطة وبالنسبة لمؤشر "إيجي إكس 20" فسجل انخفاضا بنحو 07.1% ليبلغ مستوى 11984.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي لتبلغ نحو 9.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 249.1 مليار ورقة منفذة على 116 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.3 مليار جنيه وكمية تداول 178.1 مليار ورقة منفذة على 89 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بورصة النيل، أوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 9.5 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 7.5 مليون ورقة منفذة على 1014 عملية خلال الأسبوع الحالي.

ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 48.98% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 52.1% خلال أسبوع.

شاهد أيضا

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين أشار التقرير إلى أن تعاملات المصريين استحوذت على 11.71% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 61.22% والعرب على 27.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 03.56 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 55.29 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 270.7 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 97.73 مليون جنيه خلال نفس الفترة بعد استبعاد الصفقات

وتناول التقرير استحواذ المؤسسات على 35.40% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.59%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 90.65 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات

وفى سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات خلال الأسبوع الحالي نحو 55 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 55 ألف سند تقريبًا.