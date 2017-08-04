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وزير الدفاع التشادي يغادر القاهرة

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وزير الدفاع التشادي يغادر القاهرة وزير الدفاع التشادي يغادر القاهرة

التحرير

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غادر القاهرة، اليوم الجمعة، الفريق بشارة عيسى جاد الله وزير الدفاع التشادي عائدا على رأس وفد بطائرة خاصة إلى بلاده بعد زيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح .

وكان السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد صرح عقب اللقاء قائلًا: "دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة تدشين مشروعات في مجال البنية التحتية والمواصلات بين الدول الأفريقية بما يساهم في دفع عملية التنمية بالقارة وتحقيق التكامل المنشود بين دولها".

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وأكد أن سياسة تقوم على التعاون من أجل البناء والتنمية، ولا تقوم على التآمر أو التدخل في شئون الدول الأخرى وأن الوزير التشادي نقل تحيات الرئيس إدريس ديبي إلى الرئيس السيسي، كما سلمه رسالة تؤكد حرص تشاد على العمل من أجل توطيد العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات.

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التحرير

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