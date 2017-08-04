قوات الشرعية اليمنية تسيطر على 6 مواقع حوثية غربي تعز

عدن - أ ش أ:

سيطر الجيش اليمنى الوطني على مركز مفرق المخا غرب مدينة تعز بعد معارك قتل فيها ثمانية من عناصر مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

وأكد مصدر عسكري بمحور تعز فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الجيش الوطني سيطر إثر معارك عنيفة على سوق البصل في مفرق المخا وأحرق أطقم وآليات عسكرية في ظل تراجع كبير للمليشيات

واوضح ان السيطرة على مفرق المخا يعد انتصارا مهما للجيش الوطني في إطار عملية كسر الحصار عن تعز وتأمين مدينة وميناء المخا التي تبعد عن تعز 50 كيلومترا وقطع طريق تعز الحديدة، مؤكدا أن المليشيات الانقلابية تتلقى ضربات موجعة بشكل مستمر.

وأضاف المصدر أن طائرات دول التحالف العربى قصفت تجمعات ومواقع في محيط مفرق المخا وتعزيزات للمليشيات في يختل وأخرى في الهاملي غرب مدينة تعز فيما دمرت مدفعية الجيش طقما عسكريا وقتل جميع من كانوا على متنه من المليشيات الانقلابية في شارع الخمسين شمال مدينة تعز.

من ناحية أخرى تمكنت القوات الحكومية فى غرب محافظة حجة الساحلية أقصى شمال غرب اليمن من إحكام السيطرة على آخر طرق إمداد الميليشيات الانقلابية في مدينة ميدي والتباب المطلة على المدينة من الجهة الغربية.

وأكد مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة أن التقدم جاء إثر هجوم شنه الجيش الوطني صباح أمس وكبد فيه المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد ليحكم الحصار على مدينة ميدي من جهة الغرب بعد السيطرة على معظم مداخل وطرق إمداد المليشيات لمدينة ميدي.

وأضاف أن العمليات العسكرية مستمرة وتأتي ضمن خطة عسكرية لتحرير كامل الساحل الغربي من المليشيات بعد التقدم الكبير الذي حققه الجيش في المخا واستعادته لمعسكر خالد بن الوليد فى تعز الأسبوع الماضي.