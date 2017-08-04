حماس تندد باعتقال إسرائيل نائبا عنها في الضفة الغربية

غزة - (د ب أ):

نددت الكتلة البرلمانية لحركة المقاومة الإسلامية حماس باعتقال إسرائيل، اليوم الجمعة، نائبا عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية بعد شهرين فقط من الإفراج عنه.

وقال بيان صادر عن الكتلة إن قوات الجيش اعتقلت النائب محمد أبو طير، في منتصف الستينيات من عمره، بعد اقتحام منزله في رام الله.

وذكر البيان أن اعتقال أبو طير جاء بعد شهرين من الإفراج عنه من سجون إسرائيل بعد أن كان معتقلا لمدة 17 شهرا إداريا.

واعتبر البيان أن "سياسية إعادة اختطاف النواب تدلل على شرعية الغاب الإسرائيلية وانسلاخ الاحتلال عن القيم والأعراف الدولية ودليلا على إفلاس الاحتلال".

وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل النائب عن حماس حسني البوريني في بيت لحم قبل يومين.

وبذلك ارتفع عدد النواب الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل ارتفع إلى 14 نائبا منهم 11 عن حركة حماس.