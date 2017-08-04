وزير الخارجية الامريكي يزور تايلاند لتعزيز العلاقات

بانكوك - (د ب أ):

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية التايلاندية اليوم الجمعة أنه من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون بأول زيارة رسمية له إلى تايلاند يوم الثلاثاء المقبل، بعد توجهه إلى مانيلا مطلع هذا الاسبوع لحضور مؤتمر إقليمي .

وقالت الوزارة إنه من المقرر أن يبحث تيلرسون خلال الزيارة قضايا ثنائية وإقليمية على حد سواء مع نظيره التايلاندي دون برامودويناي، وأن يزور قبر الملك الراحل بوميبول أدولياديج في القصر الكبير في بانكوك.

ومن المقرر أيضا أن يبحث تيلرسون زيارة رئيس وزراء تايلاند برايوت شان-أوتشا إلى البيت الأبيض بناء على دعوة من الرئيس الامريكي، دونالد ترامب في مكالمة هاتفية في مايو.

وكانت زيارة برايوت متوقعة في بادئ الامر في أواخر يوليو الماضي، لكن لم يتم بعد تحديد موعد لها حتى الآن.

ويرى محللون إن زيارة تيلرسون إلى تايلاند وهو أعلى مسؤول أمريكي يزور البلاد منذ انقلاب مايو 2014، والزيارة المقررة لبرايوت إلى الولايات المتحدة، هي مؤشر واضح على تحسن العلاقات بين البلدين.

وقال نيجل جولد دافيس أستاذ العلوم السياسية بجامعة ماهيدول، بالقرب من بانكوك "إنه مؤشر آخر بأن الولايات المتحدة تريد الآن بناء علاقاتها مع تايلاند في أعقاب تقليص العلاقات العسكرية بين الجانبين بعد انقلاب عام 2014".

وأضاف "إنها تدل على تواصل المناخ الدافئ الامريكي التايلاندي منذ أن تولى الرئيس ترامب المنصب".