مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بسوهاج

سوهاج– عمار عبد الواحد:

لقى صاحب شركة تبريد وتكييف وشقيقته مصرعهما، وأصيبت سيدة وطفلين، وجميعهم من أسرة واحدة ، اليوم الجمعة، بكسور متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي جانب الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال إخطاراً من مركز شرطة المنشاة بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 6941 ملاكي سوهاج قيادة محمد عبد العاطي محمد 33 عاماً صاحب شركة تكييف وتبريد ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق .

نتج عن الحادث وفاة كلاً من قائد السيارة، وشقيقته رحمة عبد العاطي محمد 18 عاماً طالبة، وإصابة كلاً من زوجة الأول إيناس حنفي حامد 26 عاماً ربة منزل، والطفل عماد محمد عبد العاطي 7 سنوات، وشقيقه الطفل عبد العاطي 3 سنوات نجلي قائد السيارة بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم .

تم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3933 إداري المركز لسنة 2017.