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تركيا وإيران تبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك وأخر التطورات الإقليمية والدولية

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مصراوي Masrawy

تركيا وإيران تبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك وأخر التطورات الإقليمية والدولية

09:37 ص الجمعة 04 أغسطس 2017

تركيا وإيران تبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك وأخر التطورات الإقليمية والدولية

حسين جابري أنصاري

طهران - ( دب ا):

أجرت تركيا وإيران مباحثات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك وأخر التطورات اٌلإقليمية والدولية بما في ذلك الملف السوري.

جاء ذلك خلال لقاء مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية "حسين جابري أنصاري" بالقائم بأعمال وزارة الخارجية التركية "أميد يالتشين" في العاصمة أنقرة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، اليوم الجمعة، أن اللقاء يأتي في إطار زيارات جابري أنصاري إلى روسيا وتركيا اللتين تعتبران شريكتين للجمهورية الإسلامية في مؤتمر السلام الخاص بسورية، بالقائم بأعمال وزارة الخارجية التركية وبحثا معاً عدداً من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وأجرى الطرفان مشاورات حيال آخر التطورات الحاصلة على الساحتين الإقليمية والدولية والتي تحظى بإهتمام كل من إيران وتركيا، لا سيما الأوضاع في سوريا وفلسطين.

كما أجرى المسؤولان في هذا اللقاء التنسيقات اللازمة بهدف تحقيق نجاحات أكبر في الدورة الجديدة من إجتماعات آستانة والتي ستعقد قريباً في طهران.

يشار إلى أن ايران وتركيا وروسيا،الدول الثلاث الضامنة لوقف إطلاق النار في سورية، وقعت في شهر مايو الماضي في عاصمة كازاخستان أستانة على اتفاق لإقامة ما يسمى بمناطق تخفيف التصعيد والتوترات في سورية. وهذه المناطق هى إدلب وكذلك أجزاء من حلب واللاذقية وحمص.

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مصراوي Masrawy

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