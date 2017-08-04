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تقرير: إسرائيل تعتزم إقامة حاجز تحت الأرض على حدودها مع مصر

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مصراوي Masrawy

تقرير: إسرائيل تعتزم إقامة حاجز تحت الأرض على حدودها مع

09:35 ص الجمعة 04 أغسطس 2017

تقرير: إسرائيل تعتزم إقامة حاجز تحت الأرض على حدودها مع مصر

صورة توضيحية

تل أبيب- (د ب ا):

ذكر تقرير صحفي أنه نظرا لعجز مصر حتى الآن عن شل حركة مقاتلي داعش في شبه جزيرة سيناء واجتثاثها من وسطها، إضافة إلى شهية الجماعة الإرهابية لمد أعمالها العدائية إلى إسرائيل، تستعد الأخيرة لبناء حاجز تحت الأرض بطول ثلاثة كيلومترات بوصفه "اجراء أساسيا لحماية المجتمعات المتاخمة لقطاع غزة".

وذكرت صحيفة"يديعوت احرونوت" في موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن من المتوقع أن يكتمل هذا الحاجز في غضون عام ونصف العام بتكلفة تبلغ 4ر3 مليار شيكل. (الدولار يساوي 60ر3شيكل).

وفي المرحلة الأولى، وفقا للصحيفة، تمت الموافقة على إقامة حاجز لمسافة كيلومتر واحد فقط، ما سيساعد الجيش الإسرائيلي على رصد وتحديد أي أنفاق يجري حفرها في سيناء. ومع استمرار البناء، سيمتد الحاجز لمسافة ثلاثة كيلومترات.

ونقلت الصحيفة عن عمر جادي ياركوني، الذي يرأس مجلس إشكول الإقليمي، قوله إن الإجراء الوقائي الجديد ضروري للغاية لتوفير الأمن للسكان الإسرائيليين في المنطقة.

وأضاف ياركوني: "هذا الحاجز شئ أساسي لحماية المجتمعات المجاورة لقطاع غزة من حيث تهديد الانفاق والتسلل إلى أراضينا".

وتابع: "نؤكد مجددا قلقنا إزاء التهديد المتزايد على الحدود المصرية فى كل مناسبة، ومن ثم فإن هذه خطوة ضرورية ومطلوبة لضمان حماية قصوى لسكاننا المعرضين والمتأثرين بالحرب الدائرة فى مصر" .

وذكر "أن تهديد الانفاق هو تهديد استراتيجي حول منطقة غزة وحول اسرائيل".

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