الحكومة الباكستانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

إسلام آباد - أ ش أ:

أدت الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة شاهد خاقان عباسي، اليوم - الجمعة - اليمين الدستورية أمام الرئيس ممنون حسين.

وذكرت صحيفة "دوون" الباكستانية، أن الحكومة الجديدة تضم 46 وزيرا أغلبهم أعضاء في الحكومة السابقة غير أن التشكيل الوزاري الجديد شهد بعض التغييرات.

وتضمن التشكيل الوزاري 28 وزيرا و18 وزير دولة، وذلك بعد جلسة مشاورات استمرت لست ساعات بين عباسي ورئيس الوزراء السابق نواز شريف، أمس الخميس.

من ناحية أخرى ذكرت وسائل اعلام محلية أنه تم تعيين خواجة آصف وزير الدفاع في حكومة نواز شريف وزيرا للخارجية وتعيين خرم دستجير وزيرا للدفاع وكان يشغل منصب وزير التجارة في الحكومة السابقة واحتفظ إسحق دار بمنصب وزير المالية وتم تعيين أحسن إقبال وزير التخطيط في الحكومة السابقة وزيرا للداخلية .

وكان نواز شريف قد قدم استقالته يوم الجمعة الماضي، بعد إقرار المحكمة العليا عدم أهليته وذلك على خلفية قضايا فساد ضده.

ويأتي قرار المحكمة العليا، على خلفية التحقيق في قضايا الفساد المعروفة إعلاميا ب"أوراق بنما"، وقررت المحكمة إحالة كافة قضايا الفساد التي تطال عائلة شريف إلى المحكمة المعنية التابعة للمكتب الوطني للمساءلة.

يذكر أن شريف الذي شغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينات القرن الماضي، كان متهما في قضية فساد "أوراق بنما"، وهي وثيقة تم تسريبها من أرشيف مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا"، وسمحت بكشف أموال يخفيها مسئولون سياسيون ورياضيون وفنانون كبار، في ملاذات ضريبية، وبين هذه الشخصيات ثلاثة من أبناء نواز شريف الأربعة.