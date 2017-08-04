الموريتانيون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع غدا للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

نواكشوط - (أ ش أ):

يتوجه مليون وثلاثمائة وتسعة وثمانين ألف ناخب موريتاني غدا إلى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وذكرت لجنة الانتخابات الموريتانية أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات والاجراءات لانجاح الاستفتاء وتوزيع مائة وعشرة أطنان من البطاقات ولوازم الانتخابات، وأن الهيئات المشرفة على عملية الاستفتاء تتوزع بين موظفين ولجان وهيئات ووكلاء يعملون بشكل متواصل ودقيق لانجاح العملية الانتخابية في مختلف اللجان الانتخابية الموزعة في مختلف محافظات البلاد الخمسة عشر.

ومع ساعات الفجر الأولى اليوم، بدأ الصمت الانتخابي وتوقفت البرامج الدعائية في محطات الاذاعة وقنوات التلفزيون والصحف الورقية والالكترونية، وأغلقت مكبرات الصوت التي عاش معها الموريتانيون على مدى الأسبوعين الماضيين حملاتهم الدعائية.

ورصد مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في نواكشوط الموريتانيات وهن يعملن على طي الخيام التي كانت تزين أرصفة الشوارع خلال الحملات الدعائية. وقالت سيدة أربعينية إنها حققت أرباحا غير مسبوقة من ايجار خيمها وستنتظر الاستحقاق الانتخابي القادم.

ويستهدف الاستفتاء الشعبي تعديل مواد دستورية من أبرزها إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان وإدخال إصلاحات على العلم والنشيد.

وبينما تراهن أحزاب المنتدى المعارض على اسقاط التعديل الدستوري بحجة أن الشعب سيرفضه، طالبت احزاب الموالاة والمعارضة المشاركة بانجاح الاستفتاء والتصويت بـ"نعم" من أجل إنجاح التعديلات الدستورية التي تؤسس لموريتانيا ديمقراطية متصالحة مع نفسها تنصف كل مكوناتها وتتسع لهم جميعا.

ودعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى التصويت في الاستفتاء بـ"نعم" لموريتانيا جديدة آمنة ومزدهرة ومستقرة، وقال إن موريتانيا اليوم بين أياد أمينة وعازمة على شق طريقها نحو المستقبل بخطى ثابتة خدمة لمشروعها الحضاري القائم على الحوار وعلى إرساء قواعد تنمية متوازنة.