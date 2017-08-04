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ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيضانات في فيتنام إلى 9 أشخاص و24 مفقودا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيضانات في فيتنام إلى 9 أشخاص و24 مفقودا

08:37 ص الجمعة 04 أغسطس 2017

ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيضانات في فيتنام إلى 9 أشخاص و24 مفقودا

 

هانوي- (د ب أ):

ذكرت السلطات الفيتنامية اليوم الجمعة، أن حصيلة قتلى الفيضانات التي ضربت شمالي البلاد ارتفعت إلى تسعة أشخاص، بينما لا يزال 24 شخصا في عداد المفقودين.

وقالت اللجنة التوجيهية الوطنية للوقاية من الكوارث الطبيعية والسيطرة عليها، إن الفيضانات التي بدأت في وقت مبكر من يوم الخميس بعد هطول غزير للأمطار، قتلت ستة أشخاص في إقليم سون لا، وشخصين في إقليم ين باي، وشخص في إقليم لاي تشاو.

وأبلغت الأقاليم الثلاثة عن 24 مفقودا فيها.

وتسببت الفيضانات في تدمير نحو 200 منزل بشكل كامل وإلحاق الضرر بـ 50 منزلا.

وقالت اللجنة إن التقدير الأولى لحجم الأضرار يصل إلى نحو 23 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تشهد المنطقة هطول المزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة، مع تحذير السلطات من إمكانية حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية.

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مصراوي Masrawy

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