الصين تحث الهند على سحب قواتها من منطقة حدودية متنازع عليها "فورا"

بكين- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع الصينية حثت الهند على سحب قواتها "فورا" من المنطقة الحدودية المتنازع عليها والتي تشهد أزمة منذ أسابيع.

وقال المتحدث باسم الوزارة، رين قوه تشيانج، لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الصين أظهرت "مستوى عاليا من ضبط النفس" بعد أن عبرت القوات الهندية الحدود الصينية، لكن ضبط النفس هذا له حدود".

وقال رين إنه ينبغي على الهند ألا تقلل من "ثقة وقدرة الصين" في الدفاع عن سيادتها الوطنية ومصالحها الإنمائية.

تجدر الاشارة الى أن هناك مواجهات بين البلدين منذ يونيو الماضي حول منطقة جبلية بالقرب من حدود الصين والهند وبوتان.

وتريد الصين بناء طريق عبر منطقة دوكلام بلاتو المتنازع عليها. وردت الهند على ذلك بإرسال جنود لطرد عمال البناء التابعين للجيش الصيني.

وكانت وزيرة خارجية الهند سوشما سواراج قد قالت في السابق إن تصرفات الصين تصل إلى حد كونها "تحديا لأمننا".

وتتنازع الهند والصين على عدة اجزاء من حدودهما غير المحددة بشكل قاطع والبالغ طولها 3500 كيلومتر، ومعظمها يمتد على طول منطقة جبال الهيمالايا.

وقد خاض البلدان حربا بسبب حدودهما عام 1962.