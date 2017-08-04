الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء أحيانا، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

الإسكندرية 23 31

مطروح 22 31

بورسعيد 26 31

دمياط 26 31

بلطيم 25 32

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 37

العريش 22 33

نخل 19 35

طابا 24 37

الطور 27 35

مرسى علم 30 38

الغردقة 30 39

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شرم الشيخ 30 38

رفح 21 32

كاترين 21 34

سيوة 25 35

المنيا 24 37

الفيوم 25 37

رأس سدر 26 38

أبوسمبل 30 43

وسط الدلتا 26 36

أسيوط 26 38

سوهاج 28 40

الأقصر 28 43

أسوان 31 44

شلاتين 30 41

حلايب 32 38

الوادى الجديد 25 42

قنا 28 41

نويبع 28 38

السلوم 21 31

