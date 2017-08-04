محافظ الدقهلية يقرر صرف مكافأة مالية لرجال الحماية المدنية

الدقهلية- رامي القناوي:

زار الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، موقع العقار المنهار بشارع بسيم بمدينة المنصورة، للوقوف على أعمال قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض واستخراج ضحايا الحادث.

وقرر المحافظ صرف مكافأة لرجال قوات الحماية المدنية لجهودهم المبذولة والصعاب التي واجهوها اثناء العمل الذي دام لأكثر من 14 ساعة متواصلة.

وقدم المحافظ الشكر لقوات الحماية المدنية برئاسة اللواء مروان عبدالمعطي، ورجال هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور هاني جميعه، وجميع الأجهزة المشاركة في عمليات رفع الإنقاض.

واكد المحافظ في تصريحات صحفية، أن لجنة المنشآت الأيلة للسقوط في حالة ىنعقاد دائم لمراجعه وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة و الاستعانة بأساتذة من كلية الهندسة والمهندسين والمختصين لسد العجز بالإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

وقال الشعراوي، بأنه لا تهاون مطلقا مع أي حالات إهمال أو تراخى في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة مكلفا رئيس حي غرب المنصورة بسرعة الإخلاء الإجباري للمباني المجاورة للعقار المنهار ما دامت تشكل خطورة على السكان بعد قطع المرافق عنها.

ووجه المحافظ بسرعه تنكيس العقار الصادر بشأنه رخصه هدم أول شارع العقار المنهار والانتهاء التام من عمليات رفع الأنقاض بعد تمكن قوات الحماية المدنية من استخراج جثامين 6 من ضحايا الحادث.

رافق المحافظ اللواء فايز شلتوت وكيل أول الوزارة السكرتير العام، والمهندس مختار الخولى وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد ومنال عطيه رئيس حي غرب وعثمان عثمان رئيس مدينه المنصورة، وهاشم احمد رئيس مدينه طلخا وعبد الحميد المصري مدير عام الطرق وقادة الحماية المدنية والقيادات الأمنية والمرور والاسعاف ونواب البرلمان بالمنصورة.

كان عقار مكون من خمسة طوابق بمنطقة شارع الثانوية بمدينة المنصورة، انهار، أمس الخميس، وانتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ البري والإطفاء، وجري استخراج 6 ضحاياوهم : ساندرا جورج ماهر، 7 أعوام، وإبراهيم فهمي عبد الجواد، 60 عاما، رزق نجيب زكى جرجس، مدير مدرسة علي المعاش، وحسن منصور زكى، 60 عاما، وابنته المعاقة آية، 25 عاما، وعادل عبد المنعم المرسي، 47 عاما.