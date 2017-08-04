مصراوي Masrawy

15 صورة ترصد التفاصيل الكاملة لحادث كمين إسنا في الأقصر 07:37 ص الجمعة 04 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم الألبوم التالى محافظ الدقهلية يقرر صرف مكافأة مالية لرجال الحماية المدنية

الأقصر- محمد محروس:الساعة كانت تدق العاشرة وأربعون دقيقة، مساء الخميس، حينما هز دوي طلقات رصاص خرجت من فوهات بنادق لعناصر إرهابية كانوا يستقلون سيارة نقل بمدينة إسنا جنوب الأقصر استهدفت دورية أمنية ليسفر الحادث عن استشهاد أمين شرطة ومواطن وإصابة 3 مدنين تصادف وجودهم بموقع الحادث.لا أحد كان يعرف من أهالي مدينة إسنا ماذا يحدث فإطلاق النار الكثيف أربك الجميع كما يقول شهود عيان لـ"مصراوي".وينشر مصراوي عدد من الصور في موقع الحادث إضافة إلى الحزام الناسف والقنبلة اليدوية التي وجدت.4 من رجال الشرطة طاردوا المتهمين الإثنين الذين أطلقوا الرصاص بصورة عشوائية وتم إلقاء القبض علي أحد منفذي العملية فيما لاذ الآخر بالفرار .وقال شهود عيان لمصراوي، إن المتهمين في حادث إطلاق نار علي قوة أمنية رددوا خلال مطاردتهما من قبل قوات الشرطة هتاف "إسلامية إسلامية" قبل أن تلقي أجهزة الأمن القبض علي أحدهما.محافظ الأقصر محمد بدر، واللواء عصام الحملى مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد، واللواء مصطفى صلاح مدير أمن الأقصر، وقيادات الأمن الوطنى والأمن العام، وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية توجهوا جميعا إلى موقع الحادث لمتابعة مجريات الأمور.مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر قال إن يقظة قوة الكمين المتحرك بمدينة إسنا أنقذت المدينة من كارثة محققة، مشيرًا إلي أن المتهمين كان بحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة النارية والمتفجرات التي كانوا ينون استخدامها في ارتكاب مجزرة .وأضاف المصدر في تصريحات له، أن الملازم أول عاطف طاهر، من قوة شرطة مدينة إسنا إشتبه في سيارة الإرهابيين أثناء مرورها علي إحدى الأكمنة المتحركة التابعة لمرور إسنا والذي يقوده ما دفعه لطلب إيقاف السيارة التي تبين أنها تحمل رقم ١٦٤٠٩١نقل الغربية.أوضح المصدر أنه أثناء قيام الضابط بفحص السيارة فوجئ بوابل من إطلاق الرصاص فى اتجاه قوات الشرطة. وقال اللواء مصطفي صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إن قوات الشرطة تتعقب المتهم الهارب في الهجوم الإرهابي.ونفي صلاح الدين في تصريحات خاصة ما تداولته بعض الصفحات على مواقع لتواصل الاجتماعي بأن المتهم المقبوض عليه من جنسية غير مصرية مناشدا الجميع بتحري الدقة وعدم إثارة البلبة.وأشار مدير أمن الأقصر إلى إنه يجري الآن استجواب المتهم المقبوض عليه بواسطة الأجهزة المعنية.وأكد مدير أمن الأقصر إقامة جنازة عسكرية للشهيدين أمين الشرطة والمواطن الذي استشهد في الحادث.وكشف مصدر امني آخر بمحافظة الأقصر لمصراوي، عن هوية الإرهابي الذي تم القاء القبض عليه في الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية متحركة بميدنة إسنا.وقال المصدر أن المتهم يدعي حسين عيد، من مركز بدر بمحافظة البحيرة ويبلغ من العمر 25 عاما.وأوضح المصدر أنه يجري حاليا استجواب المتهم بمعرفة جهاز الأمن الوطني وبعض الأجهزة المعنية.وانتقلت النيابة إلى موقع الحادث وأجرت معاينة ميدانية لموقع الحادث واستمعت لأقوال المصابين وبعض شهود العيان.ونشر مصراوي، آخر تدوينة للمواطن الشهيد محمد ماجد الخطيب الذي استشهد مع أمين شرطة في الحادث الإرهابي والتي دونها قبل استشهاده بساعتين ونصف.وجاءت آخر تدوينه للشهيد وهي: "من وهب نفسه للدنيا فلن تعطيه الدنيا سوي قطعة أرض يدفن فيها، ومن وهب نفسه لله فسيعطيه الله جنة عرضها السموات والأرض يارب رضاك".وقال شهود عيان، إن الشهيد محمد الخطيب كان يساعد رجال الشرطة في مطاردة المتهمين قبل أن توقعه رصاصة قتيلا.وأسفر الحادث عن استشهاد أمين محمد محمود الباي، من قوة إدارة المرور، والمواطن محمد عبد الماجد الخطيب، وإصابة 3 مواطنين آخرين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.وقال مسئول أمني، أن قوة الكمين طاردت المتهمين، وتمكنت من ضبط أحدهما والسيارة المستخدمة، وبحوزته بندقية آلي، وعدد 3 خزينة، وعُثر بالسيارة على بندقية أخرى، وجاري تعقب المتهم الآخر لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة.

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