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الحماية المدنية تعلن الانتهاء من رفع أنقاض عقار المنصورة المنهار

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مصراوي Masrawy

الحماية المدنية تعلن الانتهاء من رفع أنقاض عقار المنصورة المنهار

08:05 ص الجمعة 04 أغسطس 2017

الحماية المدنية تعلن الانتهاء من رفع أنقاض عقار المنصورة المنهار

 

الدقهلية- رامي القناوي:

أكد اللواء مروان عبدالمعطي خيوة، مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، انتهاء قوات الإنقاذ البري من أعمال رفع انقاض عقار المنصورة المنهار بشارع بسيم بمنطقة الثانوية بعد استخراج جثث 6 ضحايا، بالإضافة إلى 3 مصابين.

وقال مدير إدارة الحماية المدنية في تصريحات لمصراوي، إن عملية البحث بدات في الساعة 12 و35 دقيقة من ظهر الخميس، وانتهت في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعه، لمدة 14 ساعة متصلة، بمشاركة حي غرب وشرق ومركز ومدينة المنصورة، ورئاسة مركز ومدينة نبروة وميت غمر وأجا وطلخا والنجدة وشركة الكهرباء والمياه والغاز.

وأعلن خيوة،، إصابة 5 من أفراد الحماية المدنية خلال عمليات البحث بالاختناق والإجهاد وتلقوا العلاج اللازم.

كان عقار مكون من خمسة طوابق بمنطقة شارع الثانوية بمدينة المنصورة، انهار، أمس الخميس، وانتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ البري والإطفاء، وجرى استخراج 6 ضحاياوهم : ساندرا جورج ماهر، 7 أعوام، وإبراهيم فهمي عبد الجواد، 60 عاما، رزق نجيب زكى جرجس، مدير مدرسة علي المعاش، وحسن منصور زكى، 60 عاما، وابنته المعاقة آية، 25 عاما، وعادل عبد المنعم المرسي، 47 عاما.

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