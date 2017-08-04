القرموطي: حمدي الكنيسي على «راسي من فوق».. وأنا «قزم» (فيديو)

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كشف الإعلامي جابر القرموطي، أنه لم ينتقد الإعلامي حمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، مؤكدًا أنه قامة هو وكل قيمة إعلامية مماثلة، قائلًا: «على راس راسي من فوق»، لافتًا إلى أنه أصغر من ذلك -على حد قوله-، مضيفًا: «أنا قزم.. منعًا للمزايدات».

وأردف القرموطي، خلال حلقة الخميس من برنامج «آخر النهار» على فضائية «النهار»، قائلًا: «صعب أوي أقول للأستاذ حمدي الكنيسي عيب تتكلم، فهو أكبر مني سنًا ومقامًا»، موضحًا: «أنا لا أحب التجريح بالأسلوب ده، لا لأكبر مني سنًا ولا أصغر».

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كان القرموطي فى بداية حلقة قد علق على ما نشرته بعض المواقع، والخاص الحوار الذي أجرته أحدى الصحف مع الكنيسي، والذي تحدث فيه عن أن النقابة هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في معاقبة الإعلاميين وتوقيفهم وليس المجلس الأعلى للإعلام، والذي أشار فيه إلى عدم وجود مقر للنقابة في الوقت الراهن.