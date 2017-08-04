الكسب غير المشروع: التصالح في 74 طلبا في جرائم العدوان على المال العام
الكسب غير المشروع: التصالح في 74 طلبا في جرائم العدوان على المال العام
07:24 ص الجمعة 04 أغسطس 2017
القاهرة- (أ ش أ):
تنوعت اهتمامات الصحف الصادرة اليوم الجمعة بين الشأن المحلي والخارجي.
وأبرزت جريدة الجمهورية انتهاء جهاز الكسب غير المشروع من فحص حوالي 170 طلبا مقدما للجنة التصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام، حيث تم التصالح في 74 طلبا وانتهى الجهاز إلى حفظ 82 طلبا ومازال هناك أكثر من 20 طلبا قيد البحث، وكان إجمالي المبالغ المتحصلة من التصالح سداد مبلغ 969 مليونا و875 ألفا و452 جنيها.
كما تلقى الجهاز أكثر من 40 طلبا لإدارة الكسب غير المشروع للتصالح وانتهى من فحص 15 طلبا وحفظ 7 آخرين ومازال 20 طلبا قيد البحث.
وكان إجمالي المبالغ المسددة 5 مليارات و659 مليونا و694 ألفا و81 جنيها بجانب سداد مبلغ 6 ملايين و303 ألاف و800 دولار أمريكي.
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