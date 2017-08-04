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ترامب يتوجه إلى نيوجيرسي لقضاء عطلة عمل لمدة 17 يوما

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مصراوي Masrawy

يتوجه إلى نيوجيرسي لقضاء عطلة عمل لمدة 17 يوما

05:43 ص الجمعة 04 أغسطس 2017

ترامب يتوجه إلى نيوجيرسي لقضاء عطلة عمل لمدة 17 يوما

واشنطن- (د ب أ):

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقضى عطلة لمدة 17 يوما في منتجع الجولف الخاص به في نيوجيرسي اعتبارا من اليوم الجمعة.

وتعد الرحلة الى بادمينستر أحدث زيارة يقوم بها الرئيس لممتلكاته الخاصة، حيث سبق أن توجه إلى منتجع مار- ألاجو في فلوريدا ونادي ترامب الوطني للجولف في فيرجينيا.

وستتزامن رحلة ترامب مع تجديدات في الجناح الغربي للبيت الأبيض، حيث يعمل الرئيس وموظفوه، بما في ذلك تركيب نظام تكييف هواء جديد وأعمال صيانة أخرى.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب اضطر إلى المغادرة بسبب التجديدات وسيواصل العمل أثناء إقامته في نيوجيرسي.

يذكر أن الرؤساء الأمريكيين عادة يأخذون عطلة في أغسطس، حيث سبق أن قضى الرئيس السابق باراك أوباما عطلة في جزيرة مارثاز فاينيارد في ماساتشوستس، وكان جورج دبليو بوش غالبا ما يتوجه إلى مزرعته في تكساس.

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