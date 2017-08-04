خبير آثار يكشف تفاصيل إقامة حفلات جنسية في الأهرامات (فيديو)

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اتهم أسامة كرار، الخبير الأثري، وزارة الآثار بتعطيل كاميرات المراقبة الموجودة بالأهرامات لعدم تصوير حفلات ماسونية يتم داخلها حفلات جنسية وتبادل زوجات.

وأضاف كرار، خلال لقائه ببرنامج «انتباه»، تقديم الإعلامية منى عراقي، المذاع على فضائية «المحور»: «وزارة الآثار وإدارة الهرم بتبوظ وبتخفي الكاميرات خالص عشان الحفلات ديه تتم»، موضحًا: «أصحاب الحفلات ديه هما اللي بيقولوا عنها، وقدمنا صور للوزارة والدولة وللأسف كاميرات الهرم أو تابوته لم يصلحها أحد حتى الآن».

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وأشار الخبير الأثري، إلى أن إحدى الفتيات التي تنتمي للماسونية أعلنت على حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل، قائلة: «أنا حجزت في مصر خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 6 نوفمبر، لإقامة حفلة ماسونية داخل الهرم».