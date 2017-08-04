آخر تدوينة لشهيد إسنا: "من وهب نفسه للدنيا فلن تعطيه سوى قطعة أرض يدفن فيها"

الأقصر- محمد محروس:

ينشر مصراوي آخر تديونة للمواطن الشهيد محمد ماجد الخطيب، الذي استشهد مع أمين شرطة في الحادث الإرهابي الذي استهدف كمين أمني متحرك بميدنة إسنا جنوب الأقصر، مساء الخميس، والتي دونها قبل استشهاده بساعتين ونصف.

وكتب الشهيد: "من وهب نفسه للدنيا فلن تعطيه الدنيا سوى قطعة أرض يدفن فيها ومن وهب نفسه لله فسيعطيه الله جنة عرضها السموات والأرض يارب رضاك".

وقال شهود عيان إن الشهيد محمد الخطيب كان يساعد رجال الشرطة في مطاردة المتهمين قبل أن تصيبه رصاصة وتوقع به قتيلا.

وأسفر الحادث عن استشهاد أمين محمد محمود الباي، من قوة إدارة المرور، والمواطن محمد عبد الماجد الخطيب، وإصابة 3 مواطنين آخرين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال مسئول أمني، إن قوة الكمين طاردت المتهمين، وتمكنت من ضبط أحدهما والسيارة المستخدمة، وبحوزته بندقية آلي، وعدد 3 خزينة، وعُثر بالسيارة على بندقية أخرى، وجاري تعقب المتهم الآخر لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة.