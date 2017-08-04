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مصدر أمني يكشف لمصراوي هوية أحد منفذي هجوم الأقصر الإرهابي

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مصراوي Masrawy

مصدر أمني يكشف لمصراوي هوية أحد منفذي هجوم الأقصر الإرهابي

03:45 ص الجمعة 04 أغسطس 2017

مصدر أمني يكشف لمصراوي هوية أحد منفذي هجوم الأقصر الإرهابي

 

الأقصر- محمد محروس:

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر لمصراوي عن هوية الإرهابي الذي تم إلقاء القبض عليه في الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية متحركة بميدنة إسنا، مساء الخميس.

وقال المصدر إن المتهم يدعي حسين عيد، من مركز بدر بمحافظة البحيرة ويبلغ من العمر 25 عاما.

وأوضح المصدر: "يجري حاليا استجواب المتهم بمعرفة جهاز الأمن الوطني وبعض الأجهزة المعنية".

 

وأسفر الحادث عن استشهاد أمين محمد محمود الباي، من قوة إدارة المرور، والمواطن محمد عبد الماجد الخطيب، وإصابة 3 مواطنين آخرين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وقالمسئول أمني، إن قوة الكمين طاردت المتهمين، وتمكنت من ضبط أحدهما والسيارة المستخدمة، وبحوزته بندقية آلي، وعدد 3 خزينة، وعُثر بالسيارة على بندقية أخرى، وجاري تعقب المتهم الآخر لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة.

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