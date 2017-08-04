مصدر أمني يكشف لمصراوي هوية أحد منفذي هجوم الأقصر الإرهابي
مصدر أمني يكشف لمصراوي هوية أحد منفذي هجوم الأقصر الإرهابي
03:45 ص الجمعة 04 أغسطس 2017
الأقصر- محمد محروس:
كشف مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر لمصراوي عن هوية الإرهابي الذي تم إلقاء القبض عليه في الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية متحركة بميدنة إسنا، مساء الخميس.
وقال المصدر إن المتهم يدعي حسين عيد، من مركز بدر بمحافظة البحيرة ويبلغ من العمر 25 عاما.
وأوضح المصدر: "يجري حاليا استجواب المتهم بمعرفة جهاز الأمن الوطني وبعض الأجهزة المعنية".
وأسفر الحادث عن استشهاد أمين محمد محمود الباي، من قوة إدارة المرور، والمواطن محمد عبد الماجد الخطيب، وإصابة 3 مواطنين آخرين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
وقالمسئول أمني، إن قوة الكمين طاردت المتهمين، وتمكنت من ضبط أحدهما والسيارة المستخدمة، وبحوزته بندقية آلي، وعدد 3 خزينة، وعُثر بالسيارة على بندقية أخرى، وجاري تعقب المتهم الآخر لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة.
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