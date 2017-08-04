رفعت السعيد: «السيسي» الأفضل لقيادة مصر لفترة رئاسية ثانية (فيديو)

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قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، إن رئيس الجمهورية الحالي، عبد الفتاح السيسي، الأفضل لقيادة مصر لفترة رئاسية ثانية، مؤكدًا أن الحزب لن يدفع بمرشح خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل، ببرنامج «كلام تاني»، المُذاع عبر فضائية «دريم»، أن دخول المعركة الانتخابية أمام مرشح قوي كالرئيس السيسي نوع من الحماقة، مؤكدًا أن الترشح للانتخابات الرئاسية يفوق الإمكانيات المادية للأحزاب.

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واستطرد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع: «كل من يحاول دخول الانتخابات ضد الرئيس السيسي وهو مؤيد له يصبح أحمق.. العدو بتاعنا مش عايز السيسي رئيسًا»، متسائلًا: «هلعب مع العدو ضد وطني؟».