مدير أمن الأقصر لمصراوي: نتعقب الإرهابي الهارب ونستجوب المقبوض عليه

الأقصر- محمد محروس:

قال اللواء مصطفي صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إن قوات الشرطة تتعقب المتهم الهارب في الهجوم الإرهابي الذي وقع بمدينة إسنا جنوب الأقصر، مساء الخميس، وأسفر عن استشهاد أمين شرطة ومواطن و3 مدنين.

ونفي صلاح الدين في تصريحات خاصة لمصراوي ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن المتهم المقبوض عليه من جنسية غير مصرية مناشدا الجميع بتحري الدقة وعدم إثارة البلبة.

وأشار مدير أمن الأقصر إلى أنه يجري الآن استجواب المتهم المقبوض عليه بواسطة الأجهزة المعنية.

وأكد مدير أمن الأقصر إقامة جنازة عسكرية للشهيدين أمين الشرطة والمواطن الذي استشهد في الحادث.

وأسفر الحادث عن استشهاد أمين محمد محمود الباي، من قوة إدارة المرور، والمواطن محمد عبد الماجد الخطيب، وإصابة 3 مواطنين آخرين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال امسئول أمني، إن قوة الكمين طاردت المتهمين، وتمكنت من ضبط أحدهما والسيارة المستخدمة، وبحوزته بندقية آلي، وعدد 3 خزينة، وعُثر بالسيارة على بندقية أخرى، وجاري تعقب المتهم الآخر لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة.