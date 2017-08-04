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مصدر أمني بالأقصر: يقظة رجال الشرطة منعت وقوع مجزرة في إسنا

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مصراوي Masrawy

مصدر أمني بالأقصر: يقظة رجال الشرطة منعت وقوع مجزرة في إسنا

02:24 ص الجمعة 04 أغسطس 2017

مصدر أمني بالأقصر: يقظة رجال الشرطة منعت وقوع مجزرة في إسنا

الأقصر- محمد محروس:

قال مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر إن يقظة قوة الكمين المتحرك بمدينة إسنا أنقذت المدينة من كارثة محققة، مشيرًا إلى أن المتهمين كان بحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة النارية والمتفجرات التي كانوا ينون استخدامها في ارتكاب مجزرة.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الملازم أول عاطف طاهر من قوة شرطة مدينة إسنا إشتبه في سيارة الإرهابيين أثناء مرورها على إحدى الأكمنة المتحركة التابعة لمرور إسنا، ما دعاه لطلب وقوف السيارة التي تبين أنها تحمل رقم ١٦٤٠٩١ نقل الغربية.

أوضح المصدر أنه أثناء قيام الضابط بفحص السيارة فوجئ بوابل وطلاق الرصاص فى اتجاه قوات الشرطة ما أدى إلى استشهاد أمين شرطة محمد محمود، بعد تلقيه عدد كبير من الطلقات النارية فى منطقة الصدر وقامت قوات الشرطة بالتعامل مع النيران إلا أن المتهمين لاذوا بالفرار، وواصلت القوات جهودها لضبط المتهمين حيث تمت مطاردتهم وتمكنت القوات من ضبط أحد المتهمين وبحوزته السلاح المستخدم وبفحص السيارة وجد بها حزام ناسف وقنبلة يدوية وسلاح آلى، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الثانى الهارب.

وأشار المصدر إلي أن الحادث أسفر أيضا عن استشهاد مواطن يدعي محمد عبد الماجد وإصابة مجند وإصابة ثلاثة آخرين من الأهالي هم: حسين محمد ومحمد رجب ومصطفي سلطان، حيث جري نقلهم للمستشفي وتلقي العلاج.

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مصراوي Masrawy

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